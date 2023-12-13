Орбан: на Западе заблуждаются насчёт "страдающего бессонницей" Путина

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Запад глубоко заблуждается, думая, что президент России Владимир Путин мучается бессонницей из-за отсутствия встреч с западными политиками.

Фото: openverse.org by More pictures and videos: [email protected] is licensed under CC BY 2.0

Орбан напомнил, что президента России недавно с большим почётом встречали во время его визитов в другие страны. В частности, в Китай и в Саудовскую Аравию.

"Поэтому та игра, которую ведут западные политики, думая, что встреча или не-встреча с ними несет какое-то моральное содержание — это полное непонимание международной политики", — сказал Орбан.

По его словам, западные лидеры считают, что "если они не встречаются с Владимиром Путиным, то у него будут бессонные ночи, он не будет знать, что же делать с этой жуткой моральной деградацией, что Запад с ним не встречается", сообщает РИА "Новости".

"Это сказка, это непонимание", — подчеркнул Орбан.

Венгерский премьер-министр подчеркнул, что политика влияет на жизнь миллионов людей. А потому — если только нет какой-то совершенно невообразимой причины — надо встречаться и вести переговоры, уверен он.

По словам Орбана, по этой причине его "никогда не интересует", что говорят на Западе о его встречах с российским президентом.

"Это я буду решать, надо ли с точки зрения венгерских интересов встречаться или нет. И на это не повлияет мнение ни Брюсселя, ни Берлина", — подчеркнул премьер-министр Венгрии.

Владимир Путин и Виктор Орбан провели переговоры в октябре, во время посещения Китая. Там они встретились на полях форума "Один пояс — один путь".

После этого премьер-министр Эстонии Кая Каллас, что ей было "неприятно", когда она увидела фото с рукопожатием президента России и премьер-министра Венгрии. Она раскритиковала Орбана за переговоры.

В ответ глава МИД Венгрии обвинил эстонского премьера в лицемерии, напомнив, что её муж был совладельцем компании, которая поставляла продукцию на российские предприятия.