СБУ обвинила Россию в кибератаке на "Киевстар"

1:34 Your browser does not support the audio element. Мир Бывший СССР Украина

Цифровая инфраструктура крупнейшего украинского оператора связи "Киевстар" получила критические повреждения в результате мощной кибератаки, сообщила в среду СБУ в своём телеграм-канале.

Фото: YT-скриншот

Напомним, 12 декабря Украину сковал настоящий IT-коллапс: миллионы абонентов остались без мобильной связи и интернета, перестали работать банкоматы, кое-где даже вышли из строя системы оповещения о воздушной тревоге.

Руководство "Киевстара" объяснило сбой результатом хакерской атаки. Ответственность за неё позже взяла на себя российская группировка кибербойцов "Солнцепёк".

По утверждениям СБУ, за кибератакой стоит специальное хакерское подразделение Главного управления Генштаба ВС РФ, прежде более известного как ГРУ, поэтому произошедшее квалифицировано как "очередное военное преступление" России, возбуждены уголовные дела.

Работа сети, обслуживающей около 24,4 миллиона мобильных абонентов по всей Украине и более миллиона пользователей широкополосного интернета, в полной мере до сих пор не восстановлена.

"Цифровой инфраструктуре "Киевстара" были нанесены критические повреждения, поэтому восстановление всех услуг в соответствии с необходимыми протоколами безопасности потребует времени", — объяснили в СБУ.

Специалисты ведомства помогают персоналу "Киевстара" в ремонтно-восстановительных работах, добавили там.