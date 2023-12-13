Нового польского премьера Туска срочно позвали в Киев

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В Киеве рассчитывают, что визит на Украину станет одной из первых зарубежных поездок Дональда Туска на посту премьера Польши, который он недавно занял. Об этом пишет польское издание Onet со ссылкой на источники в киевской власти.

Фото: РИА Новости by Алексей Витвицкий

Скорее всего, в ближайшее время новый глава польского правительства проведёт переговоры с Владимиром Зеленским в Брюсселе. Кроме того, они уже не раз встречались ранее и даже вместе побывали на фронте в Донбассе в 2019 году.

Однако в Киеве настаивают, чтобы Туск лично приехал в украинскую столицу и как можно скорее.

"Украинцы рассчитывают на перезагрузку в отношениях с Польшей", — объясняет Onet.

Речь идёт, прежде всего, о протестах польских дальнобойщиков. С 11 декабря они сняли было блокаду пропускного пункта "Ягодин-Дорогуск", но, как стало известно в среду, намерены возобновить забастовку.

Во вторник польский Сейм выразил вотум доверия лидеру правоцентристской партии "Гражданская платформа" Дональду Туску. Он уже сформировал новый кабинет министров и был приведён к присяге 13 декабря.