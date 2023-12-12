Экс-разведчик США Риттер: российские "Ланцеты" парализовали ВСУ

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Использования российскими военными беспилотников "Ланцет" буквально не дают украинским войскам вздохнуть, сковав их передвижение. На это обратил внимание экс-разведчик морской пехоты армии США Скотт Риттер.

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Разведчик отметил, что ситуация на поле боя кардинально изменилась благодаря БПЛА, и превосходство русских в этой области не просто велико — оно парализует противника.

"Беспилотники преобразили поле боя. На данный момент российское господство в этой сфере настолько велико, что украинцев это парализовало. Они не могут двигаться", — сказал Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

Удары дронами с российской стороны в сторону украинцев не прекращаются. Беспилотники успешно используются и для обнаружения, и для ликвидации подразделений ВСУ.

По данным Риттера, запасы барражирующих боеприпасов у российской армии настолько велико, что при необходимости удар ими может получить буквально каждый боец ВСУ.

Не только Киев, но и его западные союзники не ожидали, что беспилотники будут занимать доминирующие позиции на поле боя, добавил офицер.