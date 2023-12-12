Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Москве раскрыта деятельность чёрного рынка по торговле новорожденными детьми
Автоугоны в 2023 выросли на 15 процентов
Москвичам открыли свободный доступ к их электронным медицинским картам
В Минобороны Украины заверили, что не собираются отправлять Залужного в отставку
Сенатор Шмитт раскритиковал речь Зеленского в конгрессе: "Всё тот же старый храм"
Секрет Моники Беллуччи: Как есть макароны и худеть
В Раде недовольны "качеством" мобилизованных в ВСУ
В Дании переживают: оказались в глупом положении из-за отношения Фарер к России
На Украине анонсировали выступление российского певца Шамана в апреле 2024 года

Экс-разведчик США Риттер: российские "Ланцеты" парализовали ВСУ

1:15
Мир

Использования российскими военными беспилотников "Ланцет" буквально не дают украинским войскам вздохнуть, сковав их передвижение. На это обратил внимание экс-разведчик морской пехоты армии США Скотт Риттер.

Экс-разведчик США Риттер: российские "Ланцеты" парализовали ВСУ
Фото: wikimedia.com by Nickel nitride is licensed under Public Domain Mark 1.0

Разведчик отметил, что ситуация на поле боя кардинально изменилась благодаря БПЛА, и превосходство русских в этой области не просто велико — оно парализует противника.

"Беспилотники преобразили поле боя. На данный момент российское господство в этой сфере настолько велико, что украинцев это парализовало. Они не могут двигаться", — сказал Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

Удары дронами с российской стороны в сторону украинцев не прекращаются. Беспилотники успешно используются и для обнаружения, и для ликвидации подразделений ВСУ.

По данным Риттера, запасы барражирующих боеприпасов у российской армии настолько велико, что при необходимости удар ими может получить буквально каждый боец ВСУ.

Не только Киев, но и его западные союзники не ожидали, что беспилотники будут занимать доминирующие позиции на поле боя, добавил офицер.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
В США восхитились работой российского "завода истребителей"

Pravda.Ru публикует перевод американского Military Watch о российском "заводе истребителей", успешно зарекомендовавшем себя на международном рынке оружия.

В США рассказали о заводе России, производящем самые мощные в мире истребители
Иностранные автомобильные бренды нашли способ вернуться на российский рынок
Иностранные автомобильные бренды нашли способ вернуться на российский рынок
Тяжелобольная Лера Кудрявцева отчитала своих поклонников
Экстрасенс: Украина будет разделена в 2024 году
Кибервойска РФ надолго отключили систему навигации дронов ВСУ — "Киевстар" Любовь Степушова Мормоны — чисто американское изобретение Сергей Лебедев Мемориал концлагеря Ясеновац может стать частью наследия ЮНЕСКО Михаил Плисюк
ВС РФ прорвали оборону ВСУ в Авдеевке и у Артёмовска: "деды поплыли"
Актёр Илья Баскин зарабатывал в США на "хлеб с маслом" разными способами
Алла Пугачева возвращается: ответ на зависть, ревность и прошлое "Фактора А"
Алла Пугачева возвращается: ответ на зависть, ревность и прошлое "Фактора А"
Последние материалы
Москвичам открыли свободный доступ к их электронным медицинским картам
Экс-разведчик США Риттер: российские "Ланцеты" парализовали ВСУ
В Минобороны Украины заверили, что не собираются отправлять Залужного в отставку
Сенатор Шмитт раскритиковал речь Зеленского в конгрессе: "Всё тот же старый храм"
Секрет Моники Беллуччи: Как есть макароны и худеть
В Раде недовольны "качеством" мобилизованных в ВСУ
В Дании переживают: оказались в глупом положении из-за отношения Фарер к России
На Украине анонсировали выступление российского певца Шамана в апреле 2024 года
Поклонники всерьез обеспокоены состоянием тающей на глазах Анастасии Волочковой
Пьяный турист в Сочи напал на женщину и жестоко избил её
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников