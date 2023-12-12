Главкома ВСУ Валерия Залужного снимать с занимаемой должности пока никто не собирается. С таким заявлением выступил глава украинского минобороны Рустем Умеров.
"В этом плане вопрос такой не стоит. Я знаю, раскачивают его внутренне и снаружи", — сказал Умеров журналистам. Его цитирует украинская газета "Суспільне".
С соответствующим заявлением Умеров выступил в ходе пресс-конференции, другим участником которой стал министр обороны Латвии.
Умеров дал журналистам слово, что будет держать их в курсе, если в деле Залужного будут какие-либо изменения.
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