В Минобороны Украины заверили, что не собираются отправлять Залужного в отставку

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Главкома ВСУ Валерия Залужного снимать с занимаемой должности пока никто не собирается. С таким заявлением выступил глава украинского минобороны Рустем Умеров.

Фото: wikipedia.org by Діана Давітян is licensed under CC BY-SA 4.0

"В этом плане вопрос такой не стоит. Я знаю, раскачивают его внутренне и снаружи", — сказал Умеров журналистам. Его цитирует украинская газета "Суспільне".

С соответствующим заявлением Умеров выступил в ходе пресс-конференции, другим участником которой стал министр обороны Латвии.

Умеров дал журналистам слово, что будет держать их в курсе, если в деле Залужного будут какие-либо изменения.