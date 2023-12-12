В парламенте Украины озаботились "качеством" мужчин, которых мобилизовали в ВСУ.
Депутат Верховной рады, член парламентского комитета по нацбезопасности Соломия Бобровская в интервью украинской газете "Телеграф" посетовала, что далеко не молодой возраст многих мобилизованных создает проблемы для боеспособности ВСУ.
"Никогда мужчины 50+ или даже 45+ не покажут физическую результативность, как мужчины 30-35+", — отметила парламентарий.
Она также по сути признал тщательно скрываемый украинскими властями факт, что среди мобилизованных много зависимых и физически больных мужчин.
"Командирам нереально тяжело приводить в сознание или командовать бойцами, у которых есть зависимости, или которые вообще пришли с болезнями, которые не допускаются к службе", — пожаловалась Бобровская журналисту.
При этом, западные спонсоры киевского режима требуют, чтобы на Украине начали забирать в армия практически поголовно всех мужчин, дабы хоть как-то исправить ситуацию на фронтах.
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