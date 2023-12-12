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RFI: Зеленский спровоцировал внутриполитический кризис в Кабо-Верде

1:00
Мир

Президент Украины Владимир Зеленский спровоцировал внутриполитический кризис в чужой стране. Как пишет издание RFI, это случилось в Кабо-Верде, когда украинский лидер встретился с премьером страны Улиссишем Корреа э Силвой, что было сделано без согласия главы государства Жозе Марии Невеша. Известно, что сам Невеша о данном мероприятии уведомлён не был.

RFI: Зеленский спровоцировал внутриполитический кризис в Кабо-Верде
Фото: Кадр из выступления Владимира Зеленского.

"Действительно, я глубоко удивлён этой встречей, и я буду <…> принимать соответствующие меры", — подчеркнул глава Кабо-Верде.

Кроме того, местное издание Observador 10 декабря сообщало, что Зеленского премьер Кабо-Верде принял в минувшую субботу на острове Сал. Известно, что встреча длилась два часа. В ходе неё участники обсудили сложившуюся в украинском конфликте ситуацию, и Корреа э Силва выразил поддержку действиям Киева в конфликте с Россией.

Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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