Bloomberg: в ЕС разработали схему передачи замороженных активов РФ Украине

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Представители Евросоюза разработали схему передачи Украине в рамках военной помощи замороженных активов России. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Фото: CreativeCommons by motiqua is licensed under CC BY 2.0.

Уточняется, что предпринять это собираются в несколько этапов: определить, на какие из замороженных активов будет распространяться мера, и уже после вычислить, какие именно действия необходимо предпринять депозитариям, в которых хранятся эти средства.

Впоследствии представители европейского объединения также предлагают определить итоговую сумму доходов, из которой будут вычтены расходы и налоги. На последнем этапе станет возможно перевести и зачислить средства в бюджет сообщества на 2024-2027 годы для дальнейшего финансирования Украины.

Окончательно утвердить предложение европейской комиссии насчёт иммобилизации доходов замороженных российских активов планируется 12 декабря.

Напомним, что в Евросоюзе приняли решение поставить Киеву военную помощь из внебюджетных средств. Суммарно представители Еврокомиссии планируют набрать порядка €15 млрд на период до 2027 года.