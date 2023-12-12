Представители Евросоюза разработали схему передачи Украине в рамках военной помощи замороженных активов России. Об этом пишет агентство Bloomberg.
Уточняется, что предпринять это собираются в несколько этапов: определить, на какие из замороженных активов будет распространяться мера, и уже после вычислить, какие именно действия необходимо предпринять депозитариям, в которых хранятся эти средства.
Впоследствии представители европейского объединения также предлагают определить итоговую сумму доходов, из которой будут вычтены расходы и налоги. На последнем этапе станет возможно перевести и зачислить средства в бюджет сообщества на 2024-2027 годы для дальнейшего финансирования Украины.
Окончательно утвердить предложение европейской комиссии насчёт иммобилизации доходов замороженных российских активов планируется 12 декабря.
Напомним, что в Евросоюзе приняли решение поставить Киеву военную помощь из внебюджетных средств. Суммарно представители Еврокомиссии планируют набрать порядка €15 млрд на период до 2027 года.
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