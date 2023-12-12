В Запорожье уверены, что американский генерал Агуто будет реализовывать на Украине вьетнамский сценарий

Задачей американского генерала Антонио Агуто на Украине станет воплощение в жизнь вьетнамского сценария. Таким прогнозом поделился сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов при ОП России Владимир Рогов.

Фото: "Tank live fire" by U.S. Army Europe is marked with Public Domain Mark 1.0.

По мнению Рогова, генерала Агуто ждёт то, что случилось с последним американским командующим военными операциями во Вьетнаме Фредериком Вейандом, а именно — позорный проигрыш.

"Вьетнамский сценарий — наиболее подходящий для разрешения конфликта на постукраинском пространстве", — заявил Рогов.

Политик уверен, что прибытие Агуто на Украину ознаменуется новым витком военного конфликта, теперь уже с участием США, на фоне которого украинцев ждёт незавидная судьба.