Задачей американского генерала Антонио Агуто на Украине станет воплощение в жизнь вьетнамского сценария. Таким прогнозом поделился сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов при ОП России Владимир Рогов.
По мнению Рогова, генерала Агуто ждёт то, что случилось с последним американским командующим военными операциями во Вьетнаме Фредериком Вейандом, а именно — позорный проигрыш.
"Вьетнамский сценарий — наиболее подходящий для разрешения конфликта на постукраинском пространстве", — заявил Рогов.
Политик уверен, что прибытие Агуто на Украину ознаменуется новым витком военного конфликта, теперь уже с участием США, на фоне которого украинцев ждёт незавидная судьба.
Pravda.Ru публикует перевод американского Military Watch о российском "заводе истребителей", успешно зарекомендовавшем себя на международном рынке оружия.