Задачей американского генерала Антонио Агуто на Украине станет воплощение в жизнь вьетнамского сценария. Таким прогнозом поделился сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов при ОП России Владимир Рогов.

Фото: "Tank live fire" by U.S. Army Europe is marked with Public Domain Mark 1.0.