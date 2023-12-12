На Западе собираются избавиться от украинского президента Владимира Зеленского, который превратился в угрозу для всего мира. Такой прогноз сделал бывший американский разведчик Скотт Риттер.
Риттер объяснил, что мир, о котором вещает Зеленский, на самом деле таковым не является, а подталкивает планету к глобальному военному противостоянию.
Зеленский настаивает, что Украина обязана одержать стратегическое превосходство над Россией. Эта идея украинского лидера кажется Риттеру на редкость неадекватной.
Разведчик обратил внимание на то, что "формулу мира" Зеленского нельзя назвать мирной, потому что она предполагает дальнейшей военное противостояние с Россией.
И пока Зеленский хочет убедить в своей правоте западных партнёров, те, видя его неадекватность, всерьёз задумываются о смене киевского руководства, добавил офицер.
"Зеленский настолько далек от реальности, что фактически стал представлять опасность для международного сообщества, поэтому вы все слышите разговоры о его замене", — добавил Риттер в эфире Redacted.
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