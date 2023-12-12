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В Белом доме признались, что денег для поддержки Украины у них осталось на пару недель

1:01
Мир

Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби рассказал, как долго ещё могут США финансово поддерживать Украину.

В Белом доме признались, что денег для поддержки Украины у них осталось на пару недель
Фото: openverse.org by Chairman of the Joint Chiefs of Staff is licensed under CC BY 2.0.

По словам представителя Белого дома, денег для поддержки Киева у Вашингтона осталось всего "на пару недель".

Кирби заверил, что глава США Джо Байден в ходе разговора с Владимиром Зеленским даст ему обещание уговорить конгресс выделить дополнительные средства для Киева.

Представитель Белого дома пояснил, что без дополнительных финансовых средств США мало чем смогут помочь Украине, для этого нужны дополнительные деньги. В противном случае через "пару недель" у Вашингтона закончатся остатки предназначенных для Киева денег.

В планах США до конца 2023 года есть выделение двух пакетов военной помощи Киеву. Это всё, чем располагает Вашингтон на данный момент, подчеркнул Кирби.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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