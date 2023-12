Your browser does not support the audio element.

Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби рассказал, как долго ещё могут США финансово поддерживать Украину.

Фото: openverse.org by Chairman of the Joint Chiefs of Staff is licensed under CC BY 2.0.