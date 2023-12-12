На Украине предложили узаконить ежедневную молитву за победу боевиков Вооружённых сил Украины (ВСУ) в зоне конфликта. С такой инициативой выступил депутат Верховной Рады от партии "Слуга народа" Георгий Мазурашу.
По мнению нардепа, необходимо узаконить данную молитву за победу ВСУ, а также освобождение всей территории Украины. Соответствующие постановления уже внесены в законопроект.
При этом Мазурашу напомнил, что прежде эта молитва "меняла ход истории" в других странах. Так, в мае 1940 года в Великобритании Уинстон Черчилль учредил день национальной молитвы.
"После этого через пять дней в страну прилетело известие об успешной эвакуации британской армии из Дюнкерка", — добавил украинский депутат.
Помимо этого, Мазурашу обратил внимание, что в США национальную молитву объявили за день до высадки союзников в Нормандии в 1944 году. В связи с этим, политик считает необходимым проводить всеобщую молитву не однократно, как в США и Британии, а каждый день.
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