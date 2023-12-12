Захарова объяснила, для чего Зеленский отправился в США: поехал "шаромыжничать"

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала цель визита украинского президента Владимира Зеленского в США.

Фото: wikimedia.org by Совет Федерации is licensed under CC BY 4.0.

По словам Захаровой, Зеленский собирается "шаромыжничать" в Соединённых Штатах.

"Сегодня, 12 декабря, Зеленский вновь отправился шаромыжничать с протянутой рукой в Вашингтон", — сказала Захарова в ходе брифинга.

Представитель российского МИД считает, что в то время, пока в конгрессе США не утихают дебаты по поводу целесообразности дальнейшей военной и финансовой поддержки Украины, украинский лидер будет то, что давно привык — просить и умолять своих вассалов и дальше щедро снабжать деньгами киевский режим.