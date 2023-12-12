Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала цель визита украинского президента Владимира Зеленского в США.
По словам Захаровой, Зеленский собирается "шаромыжничать" в Соединённых Штатах.
"Сегодня, 12 декабря, Зеленский вновь отправился шаромыжничать с протянутой рукой в Вашингтон", — сказала Захарова в ходе брифинга.
Представитель российского МИД считает, что в то время, пока в конгрессе США не утихают дебаты по поводу целесообразности дальнейшей военной и финансовой поддержки Украины, украинский лидер будет то, что давно привык — просить и умолять своих вассалов и дальше щедро снабжать деньгами киевский режим.
Pravda.Ru публикует перевод американского Military Watch о российском "заводе истребителей", успешно зарекомендовавшем себя на международном рынке оружия.