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В ЕС признали невозможность лишить РФ доступа к военным технологиям

Мир

Санкции Евросоюза в сфере доступа к товарам двойного назначения и передовым военным технологиям перестали работать, сообщает Politico со ссылкой на доклад аналитического центра Киевской школы экономики, подготовленный к публикации.

В ЕС признали невозможность лишить РФ доступа к военным технологиям
Фото: Getty Images

По подсчётам экспертов этого учреждения, российский импорт микроэлектроники, беспроводных и спутниковых навигационных систем и других критически важных подсанкционных товаров достиг 900 миллионов долларов в месяц — почти таким же он был до введения ограничений.

Это очевидно указывает на то, что эффект от санкций носил сугубо временный характер, а теперь России "в значительной степени удалось изменить конфигурацию цепочек поставок" при участии Казахстана, Китая и Турции, пишет издание.

"Это, в свою очередь, заставляет задуматься о том, что усилия блока по разработке 12-го пакета санкций против России к саммиту лидеров [ЕС] в четверг представляют собой ещё один пример безумия, определение которого часто приписывают Альберту Эйнштейну: делать одно и то же снова и снова и ожидать другого результата", — говорится в статье.

По данным Bloomberg, 12-й пакет санкций ЕС предусматривает запрет ввоза в Россию станков, комплектующих, химикатов, литиевых батарей, термостатов, серводвигателей и двигателей для беспилотников. Предполагается также ограничение импорта различного сырья из РФ, что встретило мощное сопротивление Чехии, которая не может обойтись без российской стали.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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