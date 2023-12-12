Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Нутрициолог Башкирова объяснила, почему после диет многие набирают вес
В Петербурге готовятся снова запустить автобусы в Финляндию, когда откроют границу
В Краснодаре диверсанты сожгли релейный шкаф, чтобы остановить движение поездов в Адлер
Марков о "сверхмягком приговоре" иноагенту Кагарлицкому*: не удар, а шлепочек
Запекаем пюре с сосисками
Мизулина предложила Милохину отслужить в библиотеке
Тельцам - внимание на деньги, Овнам - учиться: чего ждать разным знакам в последнее новолуние 2023 года
Картофель, жирная рыба и ещё три продукта повышают уровень "хорошего" холестерина
В Красноярском крае чиновники снесли забор на частном участке и спилили ёлку для установки на площади

Генерал ВСУ Кривонос: киевские власти демонстративно не замечают отчаянное положение ВСУ

1:07
Мир

Киевские власти делают вид, что не замечают отчаянного положения ВСУ и гигантские потери, которые они несут. На это указал генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос.

Генерал ВСУ Кривонос: киевские власти демонстративно не замечают отчаянное положение ВСУ
Фото: openverse by President Of Ukraine is licensed under "The President honored the memory of fallen Ukrainian soldiers. The ceremony took place on the Mars field of Lychakiv cemetery." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.

Генерал предупредил, что возмущение происходящим среди украинских военных набирает силу.

"Прозрение уже наступает после того, как пролилось много крови. На фронте нарастает недовольство ситуацией в стране. Правительство не понимает, что уже не хватает мест на кладбищах, целые поля усеяны могилами", — отметил Кривонос в эфире телеканала "Прямой".

Военный добавил, что пока украинские солдаты отдают свои жизни на поле боя, Киев живёт своей обычной жизнью, люди отдыхают и развлекаются, а в Карпаты, например, был запущен поезд для желающих кататься на горных лыжах. Власти страны между тем не оказывают армии никакую помощь.

Таким образом своим бездействием киевское правительство "дразнит" военных, которые могут дать очень жёсткий ответ, добавил Кривонос.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
В США восхитились работой российского "завода истребителей"

Pravda.Ru публикует перевод американского Military Watch о российском "заводе истребителей", успешно зарекомендовавшем себя на международном рынке оружия.

В США рассказали о заводе России, производящем самые мощные в мире истребители
Тяжелобольная Лера Кудрявцева отчитала своих поклонников
Тяжелобольная Лера Кудрявцева отчитала своих поклонников
Актёр Илья Баскин зарабатывал в США на "хлеб с маслом" разными способами
Экстрасенс: Украина будет разделена в 2024 году
Мормоны — чисто американское изобретение Сергей Лебедев ВСУ перестали держать фронт, сообщают бойцы ВС РФ Любовь Степушова Мемориал концлагеря Ясеновац может стать частью наследия ЮНЕСКО Михаил Плисюк
В Китае были приятно удивлены одной деталью на форуме в Москве
Алла Пугачева возвращается: ответ на зависть, ревность и прошлое "Фактора А"
Коташенко была права?: Сын Градского признался, что вывозил вещи из квартиры отца
Коташенко была права?: Сын Градского признался, что вывозил вещи из квартиры отца
Последние материалы
В Краснодаре диверсанты сожгли релейный шкаф, чтобы остановить движение поездов в Адлер
Марков о "сверхмягком приговоре" иноагенту Кагарлицкому*: не удар, а шлепочек
Мормоны — чисто американское изобретение
Запекаем пюре с сосисками
Мизулина предложила Милохину отслужить в библиотеке
Тельцам - внимание на деньги, Овнам - учиться: чего ждать разным знакам в последнее новолуние 2023 года
Картофель, жирная рыба и ещё три продукта повышают уровень "хорошего" холестерина
В Красноярском крае чиновники снесли забор на частном участке и спилили ёлку для установки на площади
ВСУ перестали держать фронт, сообщают бойцы ВС РФ
Найдена связь грецкого ореха с балансом сахара в крови
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников