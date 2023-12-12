Генерал ВСУ Кривонос: киевские власти демонстративно не замечают отчаянное положение ВСУ

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Киевские власти делают вид, что не замечают отчаянного положения ВСУ и гигантские потери, которые они несут. На это указал генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос.

Фото: openverse by President Of Ukraine is licensed under "The President honored the memory of fallen Ukrainian soldiers. The ceremony took place on the Mars field of Lychakiv cemetery." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.

Генерал предупредил, что возмущение происходящим среди украинских военных набирает силу.

"Прозрение уже наступает после того, как пролилось много крови. На фронте нарастает недовольство ситуацией в стране. Правительство не понимает, что уже не хватает мест на кладбищах, целые поля усеяны могилами", — отметил Кривонос в эфире телеканала "Прямой".

Военный добавил, что пока украинские солдаты отдают свои жизни на поле боя, Киев живёт своей обычной жизнью, люди отдыхают и развлекаются, а в Карпаты, например, был запущен поезд для желающих кататься на горных лыжах. Власти страны между тем не оказывают армии никакую помощь.

Таким образом своим бездействием киевское правительство "дразнит" военных, которые могут дать очень жёсткий ответ, добавил Кривонос.