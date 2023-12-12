Конгрессвумен Грин осудила США за нежелание перемирия на Украине

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Конгрессвумен США Марджори Тейлор Грин обвинила Соединённые Штаты в том, что им неинтересен мир на Украине. По её словам, ни мирное соглашение, ни завершение украинского конфликта не обсуждаются.

Фото: whitehouse.gov

"С [президентом Украины Владимиром] Зеленским в городе и подходящими к концу деньгами на Украину, почему никто в Вашингтоне не говорит о мирном соглашении с Россией?" — задалась вопросом Грин в социальной сети X (ранее Twitter*).

При этом она сама же ответила на собственный вопрос отметив, что "Вашингтон желает войны, а не мира".

Напомним, что накануне Владимир Зеленский начал свой визит в Вашингтон. В ходе первого выступления он раскритиковал конгресс за проволочки с согласованием дальнейшей помощи Украине и снова стал выпрашивать оружие.

*В Росси доступ к ресурсу Twitter ограничен на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года