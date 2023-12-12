Первый зампостпреда Москвы при ООН: выклянченное Зеленским в США оружие будет перемолото армией РФ

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Первый зампостпреда Москвы при ООН Дмитрий Полянский рассказал, что будет с американским оружием на Украине. По его словам, всё то вооружение, что президент Украины Владимир Зеленский "выклянчил" у США, будет перемолото Россией.

Фото: edition.cnn.com

"Сколько бы оружия ни выклянчил украинский диктатор в ходе своего начинающегося циркового представления с протянутой рукой в США, всё оно будет либо перемолото российской армией на поле боя, либо попросту брошено. Это уже признают ведущие западные военные эксперты", — обратил внимание эксперт.

Таким образом, по мнению Полянского, возможная новая передача Киеву вооружения никак не будет влиять на цели специальной военной операции, которая была начата, чтобы спасти жизни жителей ЛНР и ДНР.

В заключение дипломат поинтересовался у западных коллег, кому они собираются поставлять боеприпасы, так как "умирать за антинародный режим Зеленского" готовы всё меньше и меньше украинских солдат, а также заверил, что у конфликта уже достаточно скоро будет конец.

Напомним, что накануне украинский лидер начал свой в Вашингтон. В ходе первого выступления Зеленский раскритиковал конгресс за проволочки с согласованием дальнейшей помощи Украине и снова стал выпрашивать оружие.