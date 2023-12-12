Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Принято решение о конфискации смартфонов у преступников
Исследование о контртерроре: армия США делает мир опаснее
Таят во рту: сочные котлеты из курицы исчезают со стола за секунды — быстрый рецепт
База ГИБДД по всей России перестала работать после попытки обновления ПО
Певец Шаман станет доверенным лицом Путина
Какие овощи включать в рацион собаки
Марочко: ВСУ ведут "мясные штурмы" на Купянском направлении
Как правильно варить пельмени
Российские учёные нашли связь свойств горькуши с поднятием иммунитета

Первый зампостпреда Москвы при ООН: выклянченное Зеленским в США оружие будет перемолото армией РФ

1:23
Мир

Первый зампостпреда Москвы при ООН Дмитрий Полянский рассказал, что будет с американским оружием на Украине. По его словам, всё то вооружение, что президент Украины Владимир Зеленский "выклянчил" у США, будет перемолото Россией.

Первый зампостпреда Москвы при ООН: выклянченное Зеленским в США оружие будет перемолото армией РФ
Фото: edition.cnn.com

"Сколько бы оружия ни выклянчил украинский диктатор в ходе своего начинающегося циркового представления с протянутой рукой в США, всё оно будет либо перемолото российской армией на поле боя, либо попросту брошено. Это уже признают ведущие западные военные эксперты", — обратил внимание эксперт.

Таким образом, по мнению Полянского, возможная новая передача Киеву вооружения никак не будет влиять на цели специальной военной операции, которая была начата, чтобы спасти жизни жителей ЛНР и ДНР.

В заключение дипломат поинтересовался у западных коллег, кому они собираются поставлять боеприпасы, так как "умирать за антинародный режим Зеленского" готовы всё меньше и меньше украинских солдат, а также заверил, что у конфликта уже достаточно скоро будет конец.

Напомним, что накануне украинский лидер начал свой в Вашингтон. В ходе первого выступления Зеленский раскритиковал конгресс за проволочки с согласованием дальнейшей помощи Украине и снова стал выпрашивать оружие.

Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
В США восхитились работой российского "завода истребителей"

Pravda.Ru публикует перевод американского Military Watch о российском "заводе истребителей", успешно зарекомендовавшем себя на международном рынке оружия.

В США рассказали о заводе России, производящем самые мощные в мире истребители
Российский актёр Илья Баскин признался, что зарабатывал в США разными способами
Актёр Илья Баскин зарабатывал в США на "хлеб с маслом" разными способами
Экстрасенс: Украина будет разделена в 2024 году
Коташенко была права?: Сын Градского признался, что вывозил вещи из квартиры отца
Мемориал концлагеря Ясеновац может стать частью наследия ЮНЕСКО Михаил Плисюк Зеленский едет в Вашингтон, чтобы получить ультиматум Любовь Степушова О чём скорбит "поуехавшая" Марина Давыдова? Валерий Рокотов
Тяжелобольная Лера Кудрявцева отчитала своих поклонников
Алла Пугачева возвращается: ответ на зависть, ревность и прошлое "Фактора А"
В Китае были приятно удивлены одной деталью на форуме в Москве
В Китае были приятно удивлены одной деталью на форуме в Москве
Последние материалы
Таят во рту: сочные котлеты из курицы исчезают со стола за секунды — быстрый рецепт
Певец Шаман станет доверенным лицом Путина
Какие овощи включать в рацион собаки
Марочко: ВСУ ведут "мясные штурмы" на Купянском направлении
Как правильно варить пельмени
Российские учёные нашли связь свойств горькуши с поднятием иммунитета
SHOT: в Ивановской области пятеро школьников провалились в яму с кипятком
Учёные из Калифорнии нашли связь между окрасом кошек и их характером
Первый зампостпреда Москвы при ООН: выклянченное Зеленским в США оружие будет перемолото армией РФ
США предупредили Украину о возможных масштабных потерях
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников