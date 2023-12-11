Кирби сообщил о планах Зеленского и Байдена провести обсуждение ситуации на поле боя

0:46 Your browser does not support the audio element. Мир

Лидер США Джо Байден собирается встретиться со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским 12 декабря.

Фото: openverse.org by Chairman of the Joint Chiefs of Staff is licensed under CC BY 2.0.

Одной из тем их беседы будет обсуждение положения на поле боя в рамках украинского конфликта. Об этом проинформировал координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

"Завтра президент встречает Зеленского в Белом доме для серии обсуждений. Мы с нетерпением ждем этого визита", - сказал Кирби в разговоре с журналистами.

По словам представителя Белого дома, Байден ждёт от Зеленского отчёта о происходящем сегодня на поле боя.

Кирби добавил, что Вашингтон собирается и дальше помогать Киеву, в частности, в зимний период.