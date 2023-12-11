Подоляк заявил, что Киев умрёт, но не станет никогда российским

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заверил, что ВСУ будут противостоять армии России до последнего.

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Подоляк дал интервью "голосу Америки". Помощник офиса Владимира Зеленского признал, что украинской армии было бы сложнее защищаться без помощи США.

"Мы не будем становиться на колени перед Российской Федерацией. Но вопрос стоит шире. Это вопрос стоит даже не в том, что Киев станет чем-то. Киев умрёт, но не станет никогда российским городом", — заявил представитель Украины.

Ранее Михаил Подоляк отметил, что украинцы раздражены из-за неудач на фронте и коррупции.