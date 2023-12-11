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Российская сталь стала препятствием для 12-го пакета санкций ЕС

1:06
Мир

Главным препятствием к согласованию 12-го пакета санкций ЕС против РФ стала просьба Чехии исключить из него российскую сталь, пишет Politico со ссылкой на дипломатические источники.

Российская сталь стала препятствием для 12-го пакета санкций ЕС
Фото: РИА Новости by Владимир Песня

Чешское машиностроение, создающее порядка 10% ВВП страны, критически зависит от продукции Новолипецкого металлургического комбината. Поэтому каждый раз при введении Евросоюзом очередных ограничительных мер Прага просит разрешить импорт российской стали.

На сей раз Чехия попросила продлить её преференции в этом вопросе до 2028 года. По словам одного из собеседников газеты, одобрение этой просьбы и срок льготного периода и стали "камнем преткновения" в принятии 12-го санкционного пакета.

Впрочем, его обсуждение "идёт в верном направлении", заверил другой источник.

Ранее министр промышленности и торговли Чехии Йозеф Сикела признал, что его страна не может обойтись без российской стали, потому что заменить её попросту нечем.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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