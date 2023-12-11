Кучма: США потеряют лицо перед всем миром в случае проигрыша Киева

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Бывший президент Украины Леонид Кучма поделился своим мнением о военной поддержке США Украине. По его словам, если Соединённые Штаты оставят Киев в сложившейся для Украины непростой ситуации, то они "потеряют лицо перед всем миром".

Фото: kuchma.org.ua

Как указал бывший украинский лидер в интервью британской газете The Guardian, сейчас Киеву нужно надеяться, что "[президенту США Джо - ред.] Байдену удастся провести закон", согласно которому будет вестись дальнейшая финансовая поддержка Украины. Однако подобный сценарий, по словам Кучмы, уже наблюдался — когда США "потеряли Афганистан".

"Поражение Украины означает, что США потеряют лицо перед всем миром", — считает Кучма.

При этом он также выразил надежду, что, несмотря на ослабевающую международную солидарность, Украина сможет победить.

На сегодняшний день Кучма является единственным президентом Украины, который пробыл на своём посту два срока подряд. В 2015–2018-е и 2019-2020-е годы он был председателем контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе.