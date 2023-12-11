Кулеба: Украина выполнила ключевые требования для переговоров о вступлении в ЕС

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Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страна уже выполнила все условия, чтобы начать переговоры о вступлении в Евросоюз. При этом он обратил внимание, что, хотя Украина и готова к новым требованиям, однако "играть надо по правилам".

Фото: "220222-D-BN624-0106" by U.S. Secretary of Defense is licensed under CC BY 2.0.

Таким образом, если Евросоюзом будут выдвинуты дополнительные условия для вступления Киева в Евросоюз, Украина готова их выполнить, даже "прыгать и танцевать".

При этом глава украинского внешнеполитического ведомства напомнил, что для вступления Украины в объединение требовалось учесть рекомендации Венецианской комиссии. Однако ключевые изменения в законодательство уже внесены.

Напомним, что решение о присоедини страны в европейскому сообществу будет принято на саммите Евросоюза, который состоится 14-15 декабря.