Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страна уже выполнила все условия, чтобы начать переговоры о вступлении в Евросоюз. При этом он обратил внимание, что, хотя Украина и готова к новым требованиям, однако "играть надо по правилам".

Фото: "220222-D-BN624-0106" by U.S. Secretary of Defense is licensed under CC BY 2.0.