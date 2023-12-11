В США считают необходимым, чтобы Израиль завершил военную операцию в секторе Газа до нового года. Об этом неофициально заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен в ходе своего визита в Израиль.
Как пишет журнал Economist, неофициальное заявление Блинкена уже подтвердили несколько неназванных источников.
"Несколько источников подтвердили, что во время своего недавнего визита в Израиль госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил израильтянам, что им придётся завершить все дела к Новому году", — отмечает издание.
Напомним, что 7 октября Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа. Боевики палестинского движения ХАМАС начали вести в данном районе боевые действия, проникнув в приграничные районы на юге Израиля.
Известно, что с начала израильских ударов число погибших в Газе уже превысило 17 тысяч человек. В то же время, более 48 тысяч человек числятся в пострадавших.
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