Economist: в США хотят, чтобы Израиль завершил операцию до нового года

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В США считают необходимым, чтобы Израиль завершил военную операцию в секторе Газа до нового года. Об этом неофициально заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен в ходе своего визита в Израиль.

Фото: openverse by Дэвид Берковиц is licensed under "View of Gaza Strip from Israel - October 2009" by David Berkowitz is licensed under CC BY 2.0.

Как пишет журнал Economist, неофициальное заявление Блинкена уже подтвердили несколько неназванных источников.

"Несколько источников подтвердили, что во время своего недавнего визита в Израиль госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил израильтянам, что им придётся завершить все дела к Новому году", — отмечает издание.

Напомним, что 7 октября Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа. Боевики палестинского движения ХАМАС начали вести в данном районе боевые действия, проникнув в приграничные районы на юге Израиля.

Известно, что с начала израильских ударов число погибших в Газе уже превысило 17 тысяч человек. В то же время, более 48 тысяч человек числятся в пострадавших.