Арахамия пожаловался на нехватку депутатов в Раде

1:47 Your browser does not support the audio element. Мир Бывший СССР Украина

Многие депутаты Верховной рады Украины хотели бы сдать мандат, но их не отпускают, признался глава пропрезидентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Фото: Партия "Слуга народа"

8 декабря были досрочно прекращены полномочия трёх народных избранников — Максима Ефимова, Дмитрия Шпенова и Виталия Данилова, после чего в украинском парламенте остался 401 депутат из положенных 450. Это рекордный минимум, по словам Ярослава Железняка, представляющего в Раде партию "Голос".

"На самом деле число людей, которые хотят уйти из парламента, намного больше, — сообщил Арахамия в эфире телеканала "Рада". — Мы не отпускаем уже людей. Мы говорим, что просто не будем за это [прекращение полномочий депутатов] голосовать, потому что люди должны досидеть до конца и принимать необходимые для государства законы".

По его признанию, с сокращением численного состава Рады работать ей "становится всё сложнее и сложнее": из оставшихся депутатов почти всегда ещё процентов десять отсутствуют по уважительным причинам — из-за больничного или командировки.

Заменить выбывших народных избранников некем — перевыборы не провести из-за военного положения, плюс парламент покинули многие представители фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь", ротация за счёт списка этой партии невозможна, потому что её деятельность в стране запрещена.

По мнению Арахамии, назревают изменения регламента Рады, которые разрешат снизить кворум в комитетах и фракциях, чтобы "парламент условно до нового созыва проработал приблизительно в том же самом структурном режиме, в котором он начал работать".