В Киеве допустили отказ Евросоюза принять Украину, во всяком случае, на его ближайшем саммите, признал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в понедельник перед саммитом глав МИД ЕС.
Он уверен, что рано или поздно это всё же случится.
"Колесо истории не остановить. Я не сомневаюсь, что процесс расширения Евросоюза продолжится, Украина будет его частью. Вопрос в том, сможет ли кто-то его замедлить и повысить цену", — заявил дипломат.
Он напомнил, что Украина выполнила все условия для вступления, выдвинутые ей властями Евросоюза, и даже готова на большее.
"Мы можем прыгать, мы можем танцевать, если это попросят в дополнение к уже сделанному, но мы считаем, играть надо по правилам", — пояснил Кулеба.
По его мнению, отказав Украине, ЕС нарушит свои обязательства.
"Для народа Украины это будет очень демотивирующим решением, но также и в том, что касается Евросоюза, это станет сигналом для континента по вопросу расширения, но также и о том, что ЕС не может принимать решения исторической важности и держать свои обещания. Это будет опустошительно для обеих [сторон], если произойдёт", — предупредил министр.
Он анонсировал встречу с Петером Сийярто, представляющим на саммите Венгрию — главного противника приёма Украины в Евросоюз.
У Украины нет будущего, сказал Владимир Путин. Единственная гарантия покончить с братоубийственной войной — включить бывшую Украину в состав РФ.