Киев приготовился к отказу Евросоюза принять Украину

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В Киеве допустили отказ Евросоюза принять Украину, во всяком случае, на его ближайшем саммите, признал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в понедельник перед саммитом глав МИД ЕС.

Фото: "220222-D-BN624-0106" by U.S. Secretary of Defense is licensed under CC BY 2.0.

Он уверен, что рано или поздно это всё же случится.

"Колесо истории не остановить. Я не сомневаюсь, что процесс расширения Евросоюза продолжится, Украина будет его частью. Вопрос в том, сможет ли кто-то его замедлить и повысить цену", — заявил дипломат.

Он напомнил, что Украина выполнила все условия для вступления, выдвинутые ей властями Евросоюза, и даже готова на большее.

"Мы можем прыгать, мы можем танцевать, если это попросят в дополнение к уже сделанному, но мы считаем, играть надо по правилам", — пояснил Кулеба.

По его мнению, отказав Украине, ЕС нарушит свои обязательства.

"Для народа Украины это будет очень демотивирующим решением, но также и в том, что касается Евросоюза, это станет сигналом для континента по вопросу расширения, но также и о том, что ЕС не может принимать решения исторической важности и держать свои обещания. Это будет опустошительно для обеих [сторон], если произойдёт", — предупредил министр.

Он анонсировал встречу с Петером Сийярто, представляющим на саммите Венгрию — главного противника приёма Украины в Евросоюз.