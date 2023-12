Your browser does not support the audio element.

В Киеве допустили отказ Евросоюза принять Украину, во всяком случае, на его ближайшем саммите, признал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в понедельник перед саммитом глав МИД ЕС.

Фото: "220222-D-BN624-0106" by U.S. Secretary of Defense is licensed under CC BY 2.0.