Киев получил от Вашингтона "достаточно денег", и теперь Штаты должны поставить президенту Украины Владимиру Зеленскому условия, заявил член Палаты представителей Конгресса США Мэтт Гетц.
Как уточнил Гетц, американские власти довольно долго спонсировали киевский режим и пришло время сесть за стол переговоров с Россией.
"Америка отправила достаточно денег Украине. Мы должны сказать Зеленскому, чтобы он стремился к миру", — заявил конгрессмен на своей странице в Сети.
12 декабря Зеленский должен посетить Белый дом по приглашению президента США Джо Байдена и выступить перед сенаторами и конгрессменами. Ранее украинский лидер в последний момент отказался произносить речь по видеосвязи перед американскими политиками.
У Украины нет будущего, сказал Владимир Путин. Единственная гарантия покончить с братоубийственной войной — включить бывшую Украину в состав РФ.