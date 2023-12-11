В конгрессе призвали склонить Зеленского к переговорам с РФ

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Киев получил от Вашингтона "достаточно денег", и теперь Штаты должны поставить президенту Украины Владимиру Зеленскому условия, заявил член Палаты представителей Конгресса США Мэтт Гетц.

Фото: edition.cnn.com

Как уточнил Гетц, американские власти довольно долго спонсировали киевский режим и пришло время сесть за стол переговоров с Россией.

"Америка отправила достаточно денег Украине. Мы должны сказать Зеленскому, чтобы он стремился к миру", — заявил конгрессмен на своей странице в Сети.

12 декабря Зеленский должен посетить Белый дом по приглашению президента США Джо Байдена и выступить перед сенаторами и конгрессменами. Ранее украинский лидер в последний момент отказался произносить речь по видеосвязи перед американскими политиками.