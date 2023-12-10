Соскин: Зеленский летает в зарубежные туры, игнорируя проблемы Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский летает в зарубежные туры вместо решения внутренних проблем страны, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале, сообщает РИА Новости.

Фото: openverse.org by President Of Ukraine is licensed under CC0 1.0

Ранее Зеленский посетил Аргентину, где участвовал в церемонии инаугурации президента Хавьера Милея в воскресенье.

"Вместо того чтобы заняться внутренними делами страны, Зеленский поехал в зарубежный тур. Это все закончится ничем", — отметил он.

Согласно словам эксперта, в условиях блокады со стороны Польши, Словакии и Венгрии, а также ухудшения отношений с НАТО и ЕС, разумным шагом будет немедленное прекращение военного конфликта путем заключения перемирия.

"На Украине разворачивается полная катастрофа, это уже не просто тупик, не спад, не провал — это катастрофа и один из последних гвоздей в гробу слуг народа", — подытожил он.

Россия неоднократно выражала готовность к переговорам, но киевские власти закрепили запрет на них на законодательном уровне.