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Профессор Миршаймер: на Украине нет тупика, так как ВС России движутся вперед

1:17
Мир

ВС РФ продолжают наступать, что свидетельствует об отсутствии тупиковой ситуации на фронте, сообщил профессор Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom, сообщает РИА Новости.

Профессор Миршаймер: на Украине нет тупика, так как ВС России движутся вперед
Фото: "Ukrainian Soldier cleans weapon" by U.S. Army Europe is marked with Public Domain Mark 1.0.

Ранее главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный в беседе с журналом The Economist заявил, что ситуация на фронте находится в тупике, и выразил сомнения относительно возможности прорыва, несмотря на ожидания "по учебникам НАТО", согласно которым Вооруженные Силы Украины уже должны были "повоевать" в Крыму.

"Многие утверждают, что это тупик <…>. Вы слышали это и со стороны Украины и на Западе, но я думаю, что это утверждение ошибочно. Это не тупик, баланс сил сместился в пользу русских", — подчеркнул Залужный.

Профессор Миршаймер отметил, что соотношение потерь с обеих сторон указывает на более выгодное положение Москвы. Он также добавил, что российские войска продолжают наступление.

"Если прислушаться к докладам о состоянии Вооруженных Сил Украины, то становится ясно, что многие из их подразделений находятся в трудном положении и едва ли могут удерживать позиции", — подытожил профессор.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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