DailyMail: сотня "атомных котят из ядерной Нарнии" пугает Лондон

2:31 Your browser does not support the audio element. Мир Европа

В небольшом городке возле "Селлафилда" (одного из крупнейших ядерных комплексов Великобритании) выросла стая диких кошек, в фекалиях которых были обнаружены цезий и плутоний.

Фото: The group's Marianne Birkby

Как сообщает издание Daily Mail, группа Radiation Free Lakeland провела исследование и заявила, что в экскрементах этих животных были "достоверно обнаружены" следовые значения плутония и цезия.

Активисты жалуются, что стая диких кошек (не менее 100 особей) расплодилась в самом большом в мире комплексе ядерных отходов после того, как рабочие разрешили им есть из "мусорок", укрываться от холода в тепле распределительных труб и подкармливали обедами.

Они заявляют, что это "пугает жителей Лондона".

В то же время руководство комплекса отвергло обвинения и заявила — бездомные животные, которых местные жители прозвали "атомными котятами", не представляют опасности для общества.

Тем не менее, некоторые сотрудники "Селлафилда" (называемого также "ядерной Нарнией") были подвергнуты дисциплинарным мерам за кормление кошек под офисами.

Между руководством комплекса и местными общественниками возник конфликт:

Активисты выразили опасения, что "радиоактивные котята" могут попасть в приюты и семьи.

Учёные объяснили, что даже если эти кошки употребили в пищу радиоактивные отходы, они остались живы, и поэтому не представляют угрозы для окружающих.

Пока что ни одна из сторон не согласилась с доводами оппонентов.

Впрочем, в сообществе "борьбы с радиоактивной стаей" в Facebook* уже призывают "усыпить "атомных котят", а их тушки "сжечь для гарантии безопасности".

Ранее в Британии уже возникали скандалы, связанные с "опасными" животными.

Например, кота, который жил в доме якобы отравленного "Новичком" Сергея Скрипаля в Солсбери, сожгли… из огнемёта.

Полиция обнаружила, что после "отравления" хозяина кот находился в состоянии стресса. Ошалевшего черного кота отправили в лабораторию по химическому оружию в Портон-Даун, где его усыпили, а тушку сожгли специальные бригады "огнемётной дезинфекции".

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