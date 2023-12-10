Депутат Рады Костенко: ограниченно годные призывники служат штурмовиками в ВСУ

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Секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко выразил обеспокоенность в связи с игнорированием ВСУ возможностей ограниченно годных призывников. По его словам, эта категория мобилизованных часто определяется в штурмовые подразделения, что в последствии создает проблемы.

Фото: openverse.org by 7th Army Training Command is licensed under CC BY 2.0

Костенко подчеркнул, что призывник, признанный ограниченно годным в военкомате, после поступления в армию оказывается в сложной ситуации. По его словам, в военкоматах ограниченно годным призывникам обещают штабные и тыловые должности, однако в реальности в военных частях эти слова не находят отражения в действительности.

Костенко заключил, что такая политика армии имеет серьезные негативные последствия и может привести к уменьшению численности добровольцев, что критически важно для Киева в условиях введения режима военного положения на Украине с февраля 2022 года и подписания указа о всеобщей мобилизации президентом Владимиром Зеленским, сообщают РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в Харьков прибыли подростки для прорыва ВСУ в Белгороде.