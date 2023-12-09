Представитель Крымской межнациональной миссии, крымско-татарский общественный деятель Заур Смирнов оценил заявление украинского минобороны. В нём глава ведомства Рустем Умеров заявил, что Киев знает, как заставить Россию уйти из Крыма в 2024 году.
По словам Умерова, у его ведомства есть некие секретные "наработки", которые дадут Украине возможность достичь заветной цели.
По мнению Смирнова, слова про эти "наработки" звучат максимально нереалистично и утопично.
"Сегодня всему миру известно, что вопрос российского Крыма закрыт. С этим не желают смириться только киевские чиновники-утописты. Все их планы и наработки сплошная утопия", — сказал Смирнов в разговоре с РИА Новости.
Смирнов считает, что киевским властям следовало бы заняться более насущными вопросами, например, побеспокоиться о своём собственном будущем.
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