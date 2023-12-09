Медведев удивился тому, что Шольц сделал Россию виноватой в отсутствии газа в ЕС

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Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца, считающего, что в прекращении поставок газа в Европу и всех вытекающих отсюда проблемах виновата Россия.

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По словам Медведева, у Шольца слишком короткая память, а сам он бессовестно лжёт.

"Немец (Шольц — Прим. ред.) врёт и не краснеет! Сами отвергли, сами кинули свой народ из-за ненависти к России, а теперь изворачиваются и врут!", — написал Медведев в соцсети Х.

Ранее Шольц заявил, что из-за прекращения поставок российского газа в ЕС цены на топливо растут, Европе его не хватает, а значит, виновата во всех этих проблемах именно Россия.