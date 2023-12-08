Globe and Mail: Зеленский отказался от выступления перед конгрессом США из страха

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Украинский лидер Владимир Зеленский не стал выступать перед американским конгрессом, потому что испугался. Так считает неназванный источник в Киеве, выступивший в качестве информатора для канадского издания Globe and Mail.

Фото: openverse.org by President Of Ukraine is licensed under CC0 1.0

Президент Украины увидел, что на помощь Киеву в этот раз рассчитывать не приходится, и не захотел, чтобы его выступление выглядело неэффективным.

"Зеленский отменил свое выступление, потому что, как он понял, члены-республиканцы уже решили голосовать против более широкого запроса Белого дома на дополнительную помощь, и Зеленский не хотел, чтобы казалось, что его речь не произвела должного впечатления", — сказано в статье.

Авторы считают, что такое решение Зеленского показывает, насколько неважно сейчас идут дела у Киева.

В западной прессе уже не раз отмечали, что партнёры Украины начали от неё уставать, и они всё меньше и меньше готовы и дальше поддерживать Киев.