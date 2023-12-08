Президент Финляндии рассказал о шоке от оценки, данной Путиным Западу

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Президент Финляндии Саули Ниинистё часто рассказывает в интервью о своих переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Не стала исключением и его недавняя беседа с немецким изданием Zeit.

В нём Ниинистё рассказал о беседе с Владимиром Путиным десятилетней давности. Которая, по словам финского президента, его потрясла. Трудно сказать, потрясла ли она его ещё десять лет назад или он только сейчас осознал, что был ею потрясён. Но что есть, то есть.

Так вот, по словам президента Финляндии его российский коллега тогда охарактеризовал Запад и жителей западных стран как эгоцентричных гедонистов-декадентов и заявил, что именно поэтому Запад слаб.

"Я сравнил это с разговорами, которые у меня были с Путиным, и понял, что он действительно так думает. Это очень опасно", — заявил Ниинистё.

Ещё одна излюбленная тема финского президента — а возглавляет он страну с 2012 года — как Россия его постоянно проверяла.

Он уже не первый раз приводит в качестве примера некий "миграционный кризис" в 2015 году, когда Россия якобы поощряла мигрантов направляться в Финляндию.

Судя по рассказам Ниинистё о том, что он решительно поднимал этот вопрос на встречах с российскими представителями — например, тогдашним председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым — именно ему Финляндия должна быть обязана тем, что кризис был быстро урегулирован (если, конечно, он вообще был).

Стоит заметить, что срок полномочий Саули Ниинистё заканчивается в следующем году. Возможно, этим отчасти и можно объяснить его нынешние откровения. Равно как и достаточно богатым воображением финского президента.