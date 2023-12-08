Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Постельная сцена в фильме режиссёра Дурова "Не могу сказать "прощай" была не постановочной
Избавьтесь от проблем с налипанием сыра на тёрку
В Хакасии туристы на снегоходах замёрзли насмерть, дожидаясь спасателей
Гимнастка Ляйсан Утяшева поделилась особенностями их с Павлом Волей семейного бюджета
На Украине выразили недовольство допуском российских атлетов на Олимпийские игры
Марков назвал требования МОК к спортсменам РФ ожесточёнными
Блогер Настя Ивлеева показала фото на документы без макияжа
YLE: в Финляндии обеспокоены невиданными ранее крупными тараканами
Песня из сериала "Слово пацана" попала в топ-1 музыкальных чартов Украины

В МИД РФ высказались о допуске россиян на ОИ-2024: давно ничего не удивляет

1:03
Мир

Российские спортсмены и представители профессионального сообщества будут сами принимать решение о своём участии в Олимпийских играх в Париже, где им разрешено участвовать под нейтральным флагом. Такую точку зрения высказала официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в пятницу, 8 декабря.

В МИД РФ высказались о допуске россиян на ОИ-2024: давно ничего не удивляет
Фото: wikimedia.org by Совет Федерации is licensed under CC BY 4.0.

Таким образом Захарова высказалась по поводу решения МОК, согласно которому российские атлеты могут принять участие в Играх. Правда, критерии допуска спортсменов из РФ были обнародованы несколько запоздало, отметила дипломат. Тем не менее лично она не удивлена таким развитием событий, призналась представитель МИД РФ.

"Уже давно ничего не удивляет, так как я знаю цель тех, кто это делает — нанести нам как можно больший ущерб во всем", — сказала Захарова.

Ранее представители министерства молодёжи и спорта Украины раскритиковали решение МОК о допуске россиян и белорусов на Игры, назвав его "безответственным".

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
"Два дня она была сама не своя": мать девочки раскрыла подробности о дочери, открывшей стрельбу в Брянской школе

Открывшая стрельбу в брянской школе восьмиклассница попрощалась двумя жуткими словами.

Открывшая стрельбу в брянской школе девочка попрощалась с матерью словами: "Не вой"
У Су-35 был приказ сбивать всех и закрывать собой борт №1
Приказ Су-35: при атаке на Путина — выжечь небо или закрыть собой
Зеленский заявил союзникам о победе в Чёрном море
"Обязательно встретиться с другом": расстрелявшая одноклассников в Брянске девочка оставила странную запись
Первые русские в Японии: как японцы встретили северных соседей Сергей Лебедев Трагедия в Брянске показала, что СВО надо заканчивать во Львове Любовь Степушова TNSec: США обновит инструкцию массовых похорон во время ядерной войны Олег Володин
Была травля: соседка расстрелявшей одноклассников ученицы в брянской школе рассказала о случившемся
"Он не поет, а орет": исполнитель песни "На заре" Журавлев раскритиковал Шамана
ВКС РФ: по Киеву нанесены ракетные удары
ВКС РФ: по Киеву нанесены ракетные удары
Последние материалы
Избавьтесь от проблем с налипанием сыра на тёрку
В Хакасии туристы на снегоходах замёрзли насмерть, дожидаясь спасателей
Гимнастка Ляйсан Утяшева поделилась особенностями их с Павлом Волей семейного бюджета
На Украине выразили недовольство допуском российских атлетов на Олимпийские игры
Марков назвал требования МОК к спортсменам РФ ожесточёнными
Блогер Настя Ивлеева показала фото на документы без макияжа
YLE: в Финляндии обеспокоены невиданными ранее крупными тараканами
Песня из сериала "Слово пацана" попала в топ-1 музыкальных чартов Украины
Врач: "Коллаген напрямую не усваивается организмом"
Маме Виктории Бони сделали пластику лица за 9 миллионов рублей в Дубае
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников