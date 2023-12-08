В МИД РФ высказались о допуске россиян на ОИ-2024: давно ничего не удивляет

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Российские спортсмены и представители профессионального сообщества будут сами принимать решение о своём участии в Олимпийских играх в Париже, где им разрешено участвовать под нейтральным флагом. Такую точку зрения высказала официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в пятницу, 8 декабря.

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Таким образом Захарова высказалась по поводу решения МОК, согласно которому российские атлеты могут принять участие в Играх. Правда, критерии допуска спортсменов из РФ были обнародованы несколько запоздало, отметила дипломат. Тем не менее лично она не удивлена таким развитием событий, призналась представитель МИД РФ.

"Уже давно ничего не удивляет, так как я знаю цель тех, кто это делает — нанести нам как можно больший ущерб во всем", — сказала Захарова.

Ранее представители министерства молодёжи и спорта Украины раскритиковали решение МОК о допуске россиян и белорусов на Игры, назвав его "безответственным".