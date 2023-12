У Украины на фоне отсутствия необходимых ресурсов до 2025 года не получится организовать новое масштабное наступление. Так считают западные эксперты и политологи, на которых ссылается издание The Wall Street Journal.

