WSJ: у Украины до 2025 года не получится реализовать следующее масштабное наступление

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У Украины на фоне отсутствия необходимых ресурсов до 2025 года не получится организовать новое масштабное наступление. Так считают западные эксперты и политологи, на которых ссылается издание The Wall Street Journal.

Фото: openverse by President Of Ukraine is licensed under "The President honored the memory of fallen Ukrainian soldiers. The ceremony took place on the Mars field of Lychakiv cemetery." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.

"Войска Украины сейчас готовятся к, возможно, длительному периоду, просто пытаясь остановить дальнейшее наступление России", — сказано в статье.

Авторы напомнили, что Киеву требуется время для того, чтобы восстановить силы после потерпевшего крах контрнаступления летом, ведь потери ВСУ просто колоссальны.

Обозреватели подчеркнули, что невзирая на огромные финансовые вливания Запада, успеха на поле боя Киеву достичь так и не удалось.