Военный эксперт Юрий Кнутов считает, что в свете конфликта с украинским президентом Владимиром Зеленским у главкома ВСУ Валерия Залужного есть веские причины бояться за свою жизнь.

Фото: "President awarded Ukrainian defenders and presented battle flags to military units." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.