Кнутов: у главкома ВСУ Залужного есть основания бояться за свою жизнь и семью

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Военный эксперт Юрий Кнутов считает, что в свете конфликта с украинским президентом Владимиром Зеленским у главкома ВСУ Валерия Залужного есть веские причины бояться за свою жизнь.

Фото: "President awarded Ukrainian defenders and presented battle flags to military units." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.

Эксперт уверен, что покушение на Залужного в текущей ситуации вполне возможно.

Кнутов напомнил, что отношения Зеленского и Залужного всё больше портятся, в окружении главкома ВСУ не осталось никого, на кого он мог бы опереться, учитывая то, что его ставленник — командующий силами специальных операций — был уволен, и заменён ставленником Зеленского.

"Был убит адъютант Залужного. Все эксперты признают, что это был не случайный взрыв. Кроме того, в адрес главкома со стороны Зеленского периодически звучат различные намёки. Поэтому угроза жизни Залужного есть", — сказал Кнутов в беседе с "МК".

Зеленский будет стараться "убрать" Залужного, и если у него это получится, Киев переложит ответственность за это на российские спецслужбы, сделав из убитого генерала героя, уверен эксперт.

Известно, что Залужный, опасаясь за свою жизнь, старается сейчас никуда не выезжать, вывез за пределы Украины своих близких и в несколько раз усилил свою охрану.