Володин о планах Путина баллотироваться снова: президент доказал свою эффективность

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За своё время нахождения на посту президента РФ Владимир Путин на деле подтвердил свою эффективность. А то, что он решил баллотироваться снова, очень ценно и для россиян, и для других стран. Таким мнением поделился спикер ГД Вячеслав Володин.

Фото: Фото: BBC

Председатель Госдумы напомнил, что Путин ранее 8 декабря сообщил, что намерен выдвинуть свою кандидатуру на новый срок на президентских выборах, намеченных на на март 2024 года.

"Это очень важное решение не только для граждан нашей страны, но и для всего мира. На протяжении времени Владимир Владимирович Путин доказал свою эффективность", — написал Володин в своём Telegram-канале.

Путин сообщил о своём желании баллотироваться снова в разговоре с Героем ДНР Артёмом Жогой во время церемонии награждения в Кремле.