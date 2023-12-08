Американцы придумали новый план по Украине: энергетический кризис

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Украина столкнулась с дефицитом электроэнергии из-за похолодания, увеличения потребления и проблем с инфраструктурой. Более 400 населенных пунктов остаются без света, вынуждая власти искать энергию за границей.

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Обращение к Словакии, Польше и Румынии за аварийной помощью сталкивается с трудностями, включая напряженные отношения с Польшей.

"Украинского бюджета как такового уже нет, есть дотации. Бюджет заимствован на 50%, поэтому говорить о дополнительной нагрузке не приходится. Дадут США денег — будут жить, не дадут — всё посыплется", — заявил политолог Денис Жарких.

Эксперты предупреждают о рисках в атомной энергетике. Жители вынуждены экономить энергию, что ставит под вопрос энергозависимые отрасли и экономическую стабильность.