Украина столкнулась с дефицитом электроэнергии из-за похолодания, увеличения потребления и проблем с инфраструктурой. Более 400 населенных пунктов остаются без света, вынуждая власти искать энергию за границей.
Обращение к Словакии, Польше и Румынии за аварийной помощью сталкивается с трудностями, включая напряженные отношения с Польшей.
"Украинского бюджета как такового уже нет, есть дотации. Бюджет заимствован на 50%, поэтому говорить о дополнительной нагрузке не приходится. Дадут США денег — будут жить, не дадут — всё посыплется", — заявил политолог Денис Жарких.
Эксперты предупреждают о рисках в атомной энергетике. Жители вынуждены экономить энергию, что ставит под вопрос энергозависимые отрасли и экономическую стабильность.
Открывшая стрельбу в брянской школе восьмиклассница попрощалась двумя жуткими словами.