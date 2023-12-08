США не дадут Украине запрошенные ею новейшие виды техники и вооружений, считает военный историк, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов. Он объяснил "Ленте.ру" смысл заведомо обречённых на отказ требований.
Ранее Reuters узнал о том, чего в Киеве хотят получить от заокеанских союзников.
В подготовленный украинским минобороны "перечень вооружений для удовлетворения потребностей ВСУ" вошли противоракетные комплексы THAAD, истребители F/A-18 Hornet, вертолеты Apache и Blackhawk, а также многие другие суперсовременные образцы оружия.
По мнению эксперта, украинцы специально запросили то, чего им точно не дадут.
"Это сделано для того, чтобы после обвинить Пентагон в том, что именно из-за отказа в современном оружии Киев не одержал победу", — пояснил он.
По прогнозам Кнутова, США могут предоставить Украине боеприпасы, старые модели танков и систем противовоздушной обороны. "Так что Украине будет поставляться только старое оружие, которое уже было задействовано в ходе конфликта", — подытожил он.
Открывшая стрельбу в брянской школе восьмиклассница попрощалась двумя жуткими словами.