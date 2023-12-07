Глава МИД Британии: если конгресс США не одобрит помощь Киеву, это станет подарком России

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Дэвид Кэмерон, руководитель министерства иностранных дел Великобритании, заявил, что непринятие Конгрессом США решения о предоставлении военной помощи Украине станет предпраздничным подарком Российской Федерации.

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Кэмерон подчеркнул, что безопасность Америки тесно связана с европейской, и отметил необходимость сохранения единства, для достижения которого необходима передача финансовой поддержки Украине. Это, по его мнению, поможет приблизить "поражение" президента РФ Владимира Путина.

Кэмерон считает, что только Путин и председатель КНР, Си Цзиньпин, будут рады такой ситуации, если Конгресс США не одобрит передачу средств Украине.