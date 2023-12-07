Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обратился к жителям Незалежной с призывом максимально экономить электричество, чтобы властям не пришлось его отключать.
Главная задача — разгрузить электросети Украины в часы пик, указал премьер.
"Правительство и энергетики призывают всех и каждого снизить потребление электроэнергии. Особенно с 9:00 до 19:00 (с 10:00 до 20:00 мск). Это позволит избежать введения графиков отключений", — написал Шмыгаль в своём Telegram-канале.
Шмыгаль объяснил, что украинцам нежелательно включать одним разом несколько электроприборов. Он призвал их выключать свет при выходе из любого помещения, а стирать стараться в ночное время.
Только раз один из пропавших вышел на связь тем вечером.