Премьер Украины призвал жителей страны поменьше пользоваться электричеством

0:48 Your browser does not support the audio element. Мир

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обратился к жителям Незалежной с призывом максимально экономить электричество, чтобы властям не пришлось его отключать.

Фото: openverse.org by qmnonic is licensed under CC BY 2.0.

Главная задача — разгрузить электросети Украины в часы пик, указал премьер.

"Правительство и энергетики призывают всех и каждого снизить потребление электроэнергии. Особенно с 9:00 до 19:00 (с 10:00 до 20:00 мск). Это позволит избежать введения графиков отключений", — написал Шмыгаль в своём Telegram-канале.

Шмыгаль объяснил, что украинцам нежелательно включать одним разом несколько электроприборов. Он призвал их выключать свет при выходе из любого помещения, а стирать стараться в ночное время.