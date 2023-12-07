Пентагон заподозрили в переплате миллионов долларов подрядчикам. Как пишет Intercept, ссылаясь на отчёт управления генерального инспектора Пентагона, есть вероятность, что чиновники американского оборонного ведомства не всегда могут обосновать свои траты.
"Генеральный инспектор также обнаружил, что чиновники Пентагона не всегда объясняют выплаты, которые они производят при прекращении проектов подрядчиков, они, возможно, переплатили подрядчикам 22 миллиона долларов", — отмечают обозреватели.
При этом в полугодовом отчёте, который регулярно адресуется американским законодателям, программа производства истребителей-бомбардировщиков F-35 охарактеризована как "материальная слабость", приводящая, по итогу, к трудностям в аудите ведомства. Так что американское военное ведомство так и не смогло отчитаться об инвентаризации дляданной программы.
По этим докладам можно судить о том, что ВПК США не в силах решить свои проблемы, что в результате приводит к серьёзным растратам средств налогоплательщиков.
Только раз один из пропавших вышел на связь тем вечером.