Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
На месте пропажи рыбаков под Ростовом нашли подозрительное темное пятно
Врач-терапевт рассказала о применении ингалятора при ОРВИ и простуде
Премьер Украины призвал жителей страны поменьше пользоваться электричеством
IT блог Neowin назвал "ночным кошмаром" платные обновления Windows 10
Опасны не только для животных: эксперт рассказала о возможном вреде реагентов
Автоэксперт: после снегопада в автомобиле скапливаются десятки килограммов льда
Оттенки одежды и волос: подбираем идеальный цвет исходя из тона кожи
В детском саду воспитательница отправила детей чистить унитазы
Секрет предков: зачем они добавляли ячмень при посадке винограда и плодовых деревьев

Intercept: Пентагон заподозрили в переплате миллионов долларов подрядчикам

1:07
Мир

Пентагон заподозрили в переплате миллионов долларов подрядчикам. Как пишет Intercept, ссылаясь на отчёт управления генерального инспектора Пентагона, есть вероятность, что чиновники американского оборонного ведомства не всегда могут обосновать свои траты.

Intercept: Пентагон заподозрили в переплате миллионов долларов подрядчикам
Фото: eer.ru

"Генеральный инспектор также обнаружил, что чиновники Пентагона не всегда объясняют выплаты, которые они производят при прекращении проектов подрядчиков, они, возможно, переплатили подрядчикам 22 миллиона долларов", — отмечают обозреватели.

При этом в полугодовом отчёте, который регулярно адресуется американским законодателям, программа производства истребителей-бомбардировщиков F-35 охарактеризована как "материальная слабость", приводящая, по итогу, к трудностям в аудите ведомства. Так что американское военное ведомство так и не смогло отчитаться об инвентаризации дляданной программы.

По этим докладам можно судить о том, что ВПК США не в силах решить свои проблемы, что в результате приводит к серьёзным растратам средств налогоплательщиков.

Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
В Ростовской области рыбаки пропали после появления светящегося шара над водой

Только раз один из пропавших вышел на связь тем вечером.

В Ростовской области рыбаки пропали после появления светящегося шара над водой
Focus: манипуляции России с золотом дали впечатляющий результат
В Германии впечатлились результатом действий России с золотом
Пророк-математик назвал точную дату и победителя СВО
Как русские украли "генерала" из-под носа ВСУ
НПО Черногории призвали правительство осудить Израиль Михаил Плисюк США выбирают между поставками Украине и Израилю: "Боливар не вывезет двоих" Алексей Гончаров Русский Север: былины и народы Печоры Сергей Лебедев
Зеленский заявил союзникам о победе в Чёрном море
В конгрессе США скандал после наркодемарша Зеленского
Илья Кива предвидел свою смерть, написав предупреждение: "Если меня найдут мёртвым"
Илья Кива предвидел свою смерть, написав предупреждение: "Если меня найдут мёртвым"
Последние материалы
Законопроект о помощи Украине не прошел голосование в Сенате США. Что это значит для Киева?
Опасны не только для животных: эксперт рассказала о возможном вреде реагентов
Автоэксперт: после снегопада в автомобиле скапливаются десятки килограммов льда
Оттенки одежды и волос: подбираем идеальный цвет исходя из тона кожи
В детском саду воспитательница отправила детей чистить унитазы
НПО Черногории призвали правительство осудить Израиль
Секрет предков: зачем они добавляли ячмень при посадке винограда и плодовых деревьев
США выбирают между поставками Украине и Израилю: "Боливар не вывезет двоих"
Нутрициолог перечислила продукты, в которых содержится коллаген
В Петербурге ФСБ задержала двоих полицейских за помощь группе вымогателей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников