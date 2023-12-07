Intercept: Пентагон заподозрили в переплате миллионов долларов подрядчикам

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Пентагон заподозрили в переплате миллионов долларов подрядчикам. Как пишет Intercept, ссылаясь на отчёт управления генерального инспектора Пентагона, есть вероятность, что чиновники американского оборонного ведомства не всегда могут обосновать свои траты.

Фото: eer.ru

"Генеральный инспектор также обнаружил, что чиновники Пентагона не всегда объясняют выплаты, которые они производят при прекращении проектов подрядчиков, они, возможно, переплатили подрядчикам 22 миллиона долларов", — отмечают обозреватели.

При этом в полугодовом отчёте, который регулярно адресуется американским законодателям, программа производства истребителей-бомбардировщиков F-35 охарактеризована как "материальная слабость", приводящая, по итогу, к трудностям в аудите ведомства. Так что американское военное ведомство так и не смогло отчитаться об инвентаризации дляданной программы.

По этим докладам можно судить о том, что ВПК США не в силах решить свои проблемы, что в результате приводит к серьёзным растратам средств налогоплательщиков.