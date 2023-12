Your browser does not support the audio element.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен всё сильнее втягивает Евросоюз в украинский конфликт. Об этом заявил депутат от Австрийской партии свободы (FPÖ) Харальд Вилимски. Таким образом он прокомментировал результаты опроса, в рамках которого ввыяснилось, что наиболее скептически к политике Евросоюза среди всех стран объединения настроены в Австрии.

Фото: "War in Ukraine: keep the pressure up on Russia and aim for energy independence" by European Parliament is licensed under CC BY 2.0.