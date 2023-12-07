Глава ЕК фон дер Ляйен всё глубже втягивает Евросоюз в конфликт на Украине

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен всё сильнее втягивает Евросоюз в украинский конфликт. Об этом заявил депутат от Австрийской партии свободы (FPÖ) Харальд Вилимски. Таким образом он прокомментировал результаты опроса, в рамках которого ввыяснилось, что наиболее скептически к политике Евросоюза среди всех стран объединения настроены в Австрии.

Фото: "War in Ukraine: keep the pressure up on Russia and aim for energy independence" by European Parliament is licensed under CC BY 2.0.

Так, согласно результатам опроса, среди всех стран-членов Евросоюза только 42% австрийцев довольны членством страны в сообществе. В то же время, 22% негативно оценивают участие Австрии.

При этом евродепутат обратил внимание, что, кроме того, фон дер Ляйен требует всё больше и больше денег на военную помощь Украине от стран Евросоюза. Вилимски также указал на провал стран-членов сообщества в миграционном вопросе и инфляцию, которую, по его мнению, может подпитывать "Зелёная сделка".