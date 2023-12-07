RND: объём помощи Запада Киеву уменьшился почти на 90%

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Размер западной помощи Украине уменьшился на 87%. На это указал немецкий журналист Кристиан Шульц с статье для издания RND.

Фото: "US Capitol" by keithreifsnyder is licensed under CC BY 2.0.

Обозреватель уточнил, что имеются в виду новые пакеты финансовой помощи, которые обещали Киеву США и государства Евросоюза.

Запад в разы снизил поддержку Украины, это заметно во всех областях, в частности, в плане поставок вооружения и гуманитарной помощи. Эксперты считают, что причиной этому являются растущие внутренние проблемы США, которые сейчас больше заняты их решением, нежели украинским вопросом.

Кроме того, всё меньшее количество стран готовы продолжать оказывать поддержку Киеву. Например, о готовности помогать Украине и дальше заявила лишь половина стран из 42, которые изначально поддерживали её.