Боевикам ВСУ запретят выкладывать в сеть видео из окопов

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Боевикам Вооружённых сил Украины (ВСУ) хотят ограничить в публикации видео и фото с фронта в социальных сетях. В частности, украинским военным хотят запретить использовать в зоне боевых действий "Тик-Токи". Об этом заявила депутат от правящей партии "Слуга народа" Марьяна Безуглая.

Фото: "Ukrainian Army" by U.S. Army Europe is marked with Public Domain Mark 1.0.

По её словам, соответствующий законопроект уже вынесен на рассмотрение украинских парламентариев. Такая инициатива нужна, чтобы предотвратить утечку военной информации. Ведь многочисленные фото и видео в соцсетях позволяют российской армии легко определить местоположение боевиков ВСУ и быстро оценить уровень финансирования украинской армии.

Однако возникает вопрос, почему такое решение собрали принимать только через два года после начала украинского конфликта. Вероятно, цель законопроекта заключается в предотвращении утечки несколько иной информации. Ведь прежде ролики, которые выкладывали боевики ВСУ в "Тик-Токи", служили пропагандистским целям Киева, так как на них украинские военнослужащие рассказывали, что готовы побеждать Россию, показывая, как стреляя по мирным российским городам.