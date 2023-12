Your browser does not support the audio element.

Определяя развитие отношений с Китаем, Евросоюз будет принимать во внимание, какие шаги эта страна делает в связи с кризисом на Украине. Об этом на на пресс-конференции по итогам саммита ЕС-КНР в Пекине заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Фото: openverse by yiykwrfa22 is licensed under "2022.03.24." by yiykwrfa22 is marked with Public Domain Mark 1.0.