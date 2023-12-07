Глава Еврокомиссии после переговоров в Пекине пригрозила Китаю

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Определяя развитие отношений с Китаем, Евросоюз будет принимать во внимание, какие шаги эта страна делает в связи с кризисом на Украине. Об этом на на пресс-конференции по итогам саммита ЕС-КНР в Пекине заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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"Позиция Китая по Украине определит то, как ЕС будет относиться к Пекину", — сказала она.

Фон дер Ляйен также добавила, что в Европе внимательно отслеживают китайскую позицию по этому вопросу.

По словам главы Еврокомиссии, во время саммита она призвала Пекин "использовать своё влияние на Россию, чтобы подтолкнуть её к работе по украинской формуле урегулирования конфликта", сообщает "Интерфакс".

А кроме того, предупредила руководство КНР о недопустимости "помогать России подрывать эффективность санкций".

Стоит заметить, что вряд ли такой тон уместен на переговорах с руководством Китая. Тем более, находясь в Пекине. Хотя не исключено, что фон дер Ляйен и стремилась спровоцировать негативную реакцию. Особенно если помнить о её особых отношениях с нынешним президентом США.

А в Вашингтоне не скрывают заинтересованности в том, чтобы ослабить связи Евросоюза с Китаем. Которые по-прежнему достаточно прочны, если говорить об экономических отношениях между ЕС и КНР.

Стоит заметить, в Китае ещё раз заявили о своей позиции относительно украинского кризиса.

Директор директор департамента Европы министерства иностранных дел Китая Ван Лутун на брифинге по итогам саммита сказал, что европейские политики иногда призывают Пекин говорить с президентом России Владимиром Путиным о необходимости вывода войск с Украины. Однако россияне "очень независимая нация", подчеркнул китайский дипломат.

"Президент Путин принимает решения, исходя из национальных интересов и безопасности", — заявил Ван Лутун.

В общем-то, мнение Китая по этому поводу выражено вполне ясно.