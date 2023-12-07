Российские беспилотные летательные аппараты в течение прошлой ночи провели удар по припортовой инфраструктуре в Одесской области. Об этом сообщает argumenti.ru.
В соответствующей публикации TG-канала отмечается, что беспилотники Вооруженных Сил России атаковали объекты припортовой инфраструктуры в Одесской области в ночное время. Местные власти подтвердили факт атаки и сообщили о наличии повреждений.
С 24 февраля 2022 года Москва осуществляет специальную военную операцию. Ранее сегодня также поступила информация о том, что Западная группировка Вооруженных Сил России успешно отразила пять атак со стороны украинских вооруженных сил в районе Купянска.
Потери Вооруженных Сил Украины в этом направлении достигли до роты пехоты, при этом трое военнослужащих были взяты в плен.
Только раз один из пропавших вышел на связь тем вечером.