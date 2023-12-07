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Германия не вписалась в лимит газа

2:29
Мир

С наступлением первых морозов в Германии не удалось поддерживать потребление газа на уровне не менее 15% от показателей докризисной пятилетки, как это предусмотрено программой Еврокомиссии. Домашние хозяйства и предприниматели среднего и малого бизнеса не желали мерзнуть, сообщает EADaily.

Германия не вписалась в лимит газа
Фото: Openverse by Ervins Strauhmanis is licensed under CC BY 2.0

Впервые в текущем отопительном сезоне Германия не смогла снизить потребление газа на 15% от уровня до кризисной пятилетки. Как сообщает глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер, в сравнении со средним потреблением в период с 2018 по 2021 годы спрос на газ с 20 по 26 ноября снизился на 13%.

Традиционно основной вклад в этот процесс вносили домохозяйства и малый бизнес, уровень сокращения которых не превысил 12%, а потребление увеличилось почти до 153 миллионов кубометров в сутки. Этот показатель выше, чем на аналогичной неделе прошлого года.

Во второй половине ноября пришли холода, и, очевидно, домашние хозяйства не стали экономить на отоплении. По данным GIE, объем отбора газа из немецких хранилищ превышал 45 миллионов кубометров в сутки, а 22 ноября этот показатель достиг 80 миллионов кубометров.

В декабре объем отбора топлива увеличился еще больше — до 179 миллионов кубометров. Однако немецкий регулятор еще не опубликовал более свежих данных. То, что помогает Германии экономить газ, — это потребление в промышленности. В предпоследней неделе ноября оно было на 14% ниже, чем в период до кризисной пятилетки.

По словам Клауса Мюллера, Германия создала достаточные запасы газа на зиму. Однако даже цена топлива в пределах $400-$500 за тысячу кубометров является слишком высокой для немецкой экономики. В период с 2018 по 2021 годы она составляла $180 на немецких хабах.

"Остаточная проблема Европы заключается в том, что она заменила относительно дешевый российский трубопроводный газ на относительно дорогой СПГ, что подвергает опасности ее промышленную конкурентоспособность. Но это уже хроническая проблема, а не кризис", — отмечает агентства Reuters.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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