Военная промышленность США не справляется с нагрузкой из-за союзников

1:08 Your browser does not support the audio element. Мир Северная Америка США и Канада

Если США придётся воевать, может статься, что делать это им окажется попросту нечем, — такой пессимистичный прогноз сделал Bloomberg.

Фото: AP by Efrem Lukatsky

Причиной агентство называет недостаточные темпы роста американского ВПК, изрядно сократившиеся за ненадобностью по окончании холодной войны. Как один из примеров "неспособности страны адаптировать свою производственную базу к реалиям эры конфликтов между великими державами" в статье приводится вопиющий факт: в США работает всего один завод по производству пороха.

По словам шефа Пентагона Ллойда Остина, чтобы покрыть непомерные аппетиты ВСУ, военной промышленности США удалось увеличить производство боеприпасов на 50%. Но с октября потребности в них резко выросли из-за обострения на Ближнем Востоке.