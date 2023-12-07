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Военная промышленность США не справляется с нагрузкой из-за союзников

1:08
Мир » Северная Америка » США и Канада

Если США придётся воевать, может статься, что делать это им окажется попросту нечем, — такой пессимистичный прогноз сделал Bloomberg.

Военная промышленность США не справляется с нагрузкой из-за союзников
Фото: AP by Efrem Lukatsky

Причиной агентство называет недостаточные темпы роста американского ВПК, изрядно сократившиеся за ненадобностью по окончании холодной войны. Как один из примеров "неспособности страны адаптировать свою производственную базу к реалиям эры конфликтов между великими державами" в статье приводится вопиющий факт: в США работает всего один завод по производству пороха.

По словам шефа Пентагона Ллойда Остина, чтобы покрыть непомерные аппетиты ВСУ, военной промышленности США удалось увеличить производство боеприпасов на 50%. Но с октября потребности в них резко выросли из-за обострения на Ближнем Востоке.

"США продают, дают в долг и безвозмездно предоставляют оружие своим союзникам по всему миру, сокращая собственные запасы патронов, артиллерийских снарядов и другого вооружения, которое может понадобиться им в случае войны", — заключается в публикации.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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