Если США придётся воевать, может статься, что делать это им окажется попросту нечем, — такой пессимистичный прогноз сделал Bloomberg.
Причиной агентство называет недостаточные темпы роста американского ВПК, изрядно сократившиеся за ненадобностью по окончании холодной войны. Как один из примеров "неспособности страны адаптировать свою производственную базу к реалиям эры конфликтов между великими державами" в статье приводится вопиющий факт: в США работает всего один завод по производству пороха.
По словам шефа Пентагона Ллойда Остина, чтобы покрыть непомерные аппетиты ВСУ, военной промышленности США удалось увеличить производство боеприпасов на 50%. Но с октября потребности в них резко выросли из-за обострения на Ближнем Востоке.
"США продают, дают в долг и безвозмездно предоставляют оружие своим союзникам по всему миру, сокращая собственные запасы патронов, артиллерийских снарядов и другого вооружения, которое может понадобиться им в случае войны", — заключается в публикации.
Только раз один из пропавших вышел на связь тем вечером.